Генменеджер «Вегаса»: Вадим Шипачёв добровольно покинул НХЛ

Генеральный менеджер клуба «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал расторжение контракта с российским нападающим Вадимом Шипачёвым. Шипачёв подписал соглашение о добровольном завершении карьеры в НХЛ. Хоккеист вернул команде подписной бонус, его зарплата больше не учитывается под потолком зарплат клуба.
«Вадим Шипачёв добровольно покинул Национальную хоккейную лигу», — приводит слова Макфи официальный «твиттер» «Вегас Голден Найтс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Путешествие Шипачёва в Вегас. Как закончить карьеру в НХЛ после трёх матчей
Этого русского ещё долго будут помнить в «Вегасе» и НХЛ. Хронология событий одной из самых безумных историй лиги.