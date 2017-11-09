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Генменеджер «Вегаса»: Вадим Шипачёв добровольно покинул НХЛ

Хоккей

Генеральный менеджер клуба «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал расторжение контракта с российским нападающим Вадимом Шипачёвым. Шипачёв подписал соглашение о добровольном завершении карьеры в НХЛ. Хоккеист вернул команде подписной бонус, его зарплата больше не учитывается под потолком зарплат клуба.

«Вадим Шипачёв добровольно покинул Национальную хоккейную лигу», — приводит слова Макфи официальный «твиттер» «Вегас Голден Найтс».

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Источник: Официальный сайт "Вегас Голден Найтс" Сообщить об ошибке
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