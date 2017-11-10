«Сент-Луис» победил «Аризону», Тарасенко отдал передачу и не реализовал буллит

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Аризоной Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 3:2 в серии буллитов.



Джоэл Эдмундсон вывел хозяев вперёд на 26-й минуте, Брендан Перлини оформил дубль в составе «Аризоны» ещё до второго перерыва. Россиянин Владимир Тарасенко выступил ассистентом для Алекса Пьетранджело, который забросил свою седьмую шайбу в сезоне в третьем периоде.



В овертайме соперники не выявили сильнейшего, исход матча был решён в серии буллитов. Брейден Шенн и Александер Стин реализовали свои возможности, Тарасенко потерпел неудачу, что, впрочем, не помешало «блюзменам» добиться третьей победы кряду.