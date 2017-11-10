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«Сент-Луис» победил «Аризону», Тарасенко отдал передачу и не реализовал буллит

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Аризоной Койотс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 3:2 в серии буллитов.

Джоэл Эдмундсон вывел хозяев вперёд на 26-й минуте, Брендан Перлини оформил дубль в составе «Аризоны» ещё до второго перерыва. Россиянин Владимир Тарасенко выступил ассистентом для Алекса Пьетранджело, который забросил свою седьмую шайбу в сезоне в третьем периоде.

В овертайме соперники не выявили сильнейшего, исход матча был решён в серии буллитов. Брейден Шенн и Александер Стин реализовали свои возможности, Тарасенко потерпел неудачу, что, впрочем, не помешало «блюзменам» добиться третьей победы кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2 0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Эдмундсон (Торбёрн, Шенн) – 25:14 (5x5), 1:1 – Перлини (Дюклер, Коннотон) – 29:38 (5x5), 1:2 – Перлини (Дворак, Экман-Ларссон) – 38:41 (5x4), 2:2 – Пьетранджело (Тарасенко, Яшкин) – 45:01 (5x5), 3:2 – Шенн – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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