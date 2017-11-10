Сборная России U20 выиграла у Канады, дубли на счету Манукяна и Полодяна

Сборная России U20 одержала победу над соперниками из OHL Канады в Онтарио, результат игры — 5:2.



Первый тайм россияне выиграли со счётом 2:1, на буллит на первой минуте Тейлора Рэддиша сборная России ответила шайбами Дмитрия Саморукова и Артёма Манукяна. Адам Машерин сравнял счёт на 28-й минуте, спустя две минуты Манукян оформил дубль. Затем свои две шайбы забросил Алексей Полодян, сняв вопросы о победителе. На последних минутах третьего периода канадцы заменили вратаря, выпустив на лёд пятерых нападающих и лишь одного защитника, но спасти игру им не удалось.



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