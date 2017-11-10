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Сборная России U20 выиграла у Канады, дубли на счету Манукяна и Полодяна

Хоккей

Сборная России U20 одержала победу над соперниками из OHL Канады в Онтарио, результат игры — 5:2.

Первый тайм россияне выиграли со счётом 2:1, на буллит на первой минуте Тейлора Рэддиша сборная России ответила шайбами Дмитрия Саморукова и Артёма Манукяна. Адам Машерин сравнял счёт на 28-й минуте, спустя две минуты Манукян оформил дубль. Затем свои две шайбы забросил Алексей Полодян, сняв вопросы о победителе. На последних минутах третьего периода канадцы заменили вратаря, выпустив на лёд пятерых нападающих и лишь одного защитника, но спасти игру им не удалось.

Вратарь сборной России Алексей Мельничук отразил 35 бросков по своим воротам.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
10 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Канада OHL
2 : 5 1:2, 1:2, 0:1
Россия U20
1:0 – Рэддиш – 00:36 (бул), 1:1 – Саморуков (Курашов, Рассейкин) – 07:31 (5x5), 1:2 – Манукян (Липанов, Макеев) – 16:24 (5x4), 2:2 – Машерин (Пу, Типпетт) – 27:59 (5x4), 2:3 – Манукян (Соколов, Липанов) – 29:43 (5x5), 2:4 – Полодян (Веряев) – 36:15 (5x5), 2:5 – Полодян – 59:08 (en)
Посторонись, Онтарио! Вратарь Мельничук обезоружил канадскую атаку
Голкипер сделал 35 сейвов и помог сборной России захватить лидерство в суперсерии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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