Кучеров забил свой 16-й гол в сезоне и упрочил лидерство в гонке снайперов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».



Россиянин открыл счёт с передачи Стивена Стэмкоса. Этот гол стал для него 16-м в сезоне, Кучеров лидирует в гонке снайперов. Также российский нападающий поучаствовал в заброшенной шайбе Стэмкоса в большинстве. В матче идёт второй период, «Тампа» в настоящее время ведёт со счётом 4:0 благодаря четырём голам в первом периоде, забитым в течение двух минут.



Всего на счету Кучерова 28 (16+12) очков в 17 матчах. 9 ноября «Тампа» на выезде разгромила «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 5:1. Кучеров в том матче набрал 3 (1+2) очка.

Также данное видео доступно в официальном «твиттере» НХЛ.