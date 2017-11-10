Бывший защитник ХК «Сочи» Фантенберг забросил свою первую шайбу в НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» в конце третьего периода уступает «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 2:5. Вторую шайбу калифорнийской команды забросил экс-защитник ХК «Сочи» Оскар Фантенберг. Это первый гол шведского игрока на уровне НХЛ.

Фантенберг провёл в хоккейном клубе «Сочи» один сезон. В Континентальной хоккейной лиге швед отыграл 44 матча, в которых заработал 23 (3+20) очка, и завершил выступления с коэффициентом «-3». Ранее он выступал в национальном чемпионате Швеции за ХВ-71 и «Фрёлунду». Кроме того, он защищал цвета сборной Швеции на чемпионате мира среди юниоров в 2010 году и во время Евротура в 2013, 2015 и 2016 годах.

Защитник Оскар Фантеберг подтвердил свой переход в «Лос-Анджелес»

Видео гола Фантенберга доступно на официальном сайте НХЛ.