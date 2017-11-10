Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 29-е очко Кучерова и первый гол Слепышева

В ночь с 9 на 10 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось восемь матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Никита Кучеров набрал три очка, а Антон Слепышев записал на свой счёт первый гол.

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ 60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

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