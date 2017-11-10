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Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 29-е очко Кучерова и первый гол Слепышева

Хоккей

В ночь с 9 на 10 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось восемь матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Никита Кучеров набрал три очка, а Антон Слепышев записал на свой счёт первый гол.

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ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Проворов (з)«Филадельфия»022+221.42003
Анисимов (н)«Чикаго»002015.526 из 2000
Слепышев (н)«Эдмонтон»1+000+210.27001
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+105+121.59001
Кучеров (н)«Тампа»1+205+221.03001
Наместников (н)«Тампа»1+027+217.443 из 603
Сергачёв (з)«Тампа»003014.01021
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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