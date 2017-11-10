Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 29-е очко Кучерова и первый гол Слепышева

В ночь с 9 на 10 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ состоялось восемь матчей, в которых приняли участие семь российских игроков. Никита Кучеров набрал три очка, а Антон Слепышев записал на свой счёт первый гол.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|2
|2
|+2
|21.42
|0
|0
|3
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0
|0
|2
|0
|15.52
|6 из 20
|0
|0
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|1+0
|0
|0
|+2
|10.27
|0
|0
|1
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|0
|5
|+1
|21.59
|0
|0
|1
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+2
|0
|5
|+2
|21.03
|0
|0
|1
|Наместников (н)
|«Тампа»
|1+0
|2
|7
|+2
|17.44
|3 из 6
|0
|3
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0
|0
|3
|0
|14.01
|0
|2
|1