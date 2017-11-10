Скабелка: болельщики показали, что к «Авангарду» нет претензий по самоотдаче

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги первой половины чемпионата и рассказал о работе команды в паузе на Евротур.

«Перерыв будет проходить в плановом режиме, нужно было дать ребятам отдохнуть, много травмированных у нас. Привлекли ребят из молодёжной команды, чтобы тренировочный процесс был правильным. Конечно, есть над чем работать и при условии, что полкоманды в сборных. Подтянуть функциональное состояние, ребятам сил добавить, выносливости. Плюс специальные моменты на льду с завтрашнего дня начнутся, будем работать над завершением, включим единоборства.

Сейчас у ребят хорошее время, чтобы перезарядиться, было время отдохнуть. У тех, кто уехал в сборные, тоже будет эмоциональная перезагрузка, возможность окунуться в эту атмосферу. Конечно, следим за всеми турнирами, шведы молодцы. Если говорить про Эверберга, то он и здесь последние три игры провёл на хорошем эмоциональном подъёме. Ну а Петтерсон, понятно, мастер. Что касается Пёрселла, то для него важно поиграть на больших площадках, набрать функциональное состояние.

Думаю, «Авангард» в первой половине чемпионата выступил процентов на 75 от своих возможностей. Были хорошие игры, были матчи, которые должны были дожимать, и тогда не было бы разговоров о спаде. Были не совсем удачные игры, но не так много. И мне кажется, что болельщики на последней игре показали, что им нравится игра команды в плане эмоций и самоотдаче. Мы, как и все, хотим выиграть в каждой игре, но не всегда это получается. Лучший матч на этом отрезке? Наверное, домашняя игра с Ярославлем. Всё сошлось: реализация большинства, надёжная игра в обороне, быстрый переход из обороны в атаку, плюс реализация. Ещё была очень хорошая игры со СКА, хоть мы её и проиграли, но моментами переигрывали соперника. Так же было и в Москве с ЦСКА. Дело в том, что у нас много молодых нападающих, и у них не всегда получается проявлять хладнокровие», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.