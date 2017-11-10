А. Манукян: суперсерия — главная проверка перед МЧМ, надо показать себя

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян поделился эмоциями от победы молодёжной сборной России над сборной OHL (5:2). В этом матче хоккеист отметился дублем. Россияне ведут в серии 2-1.

«Сначала у нас в суперсерии не всё получалось, в первом матче у соперника заходило всё, а мы не только сами не забили в своих моментах, но и где-то просто не везло. Во второй встрече играли друг за друга, забили и смогли совершить камбэк, а сегодня уже долгое время были впереди и выиграли. У нас хорошее взаимодействие с Дмитрием Соколовым, всё-таки знакомы с четырёх-пяти лет, долго играли вместе, поэтому хорошо понимаем друг друга. Пытаемся выполнять всё, что от нас требуется.

Главное требование – играть на своих позициях: пять впереди, пять сзади, чтобы в обороне тоже все умели сыграть. Личных требований нет, мне надо забивать, не пропускать в обороне. Суперсерия – это главная проверка перед молодёжным чемпионатом мира, поэтому каждый пытается показать себя. Надо демонстрировать бойцовские качества, играть уверенно и стараться допускать меньше ошибок», — цитирует игрока пресс-служба омской команды.