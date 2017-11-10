Дрегер: отказ КХЛ от участия в ОИ-2018 станет большой проблемой для Канады и США

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал ситуацию с возможным запретом на участие игроков КХЛ в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Руководство КХЛ действительно рассматривает вариант бойкота Олимпиады в случае, если российские спортсмены не будут допущены до Игр в результате допингового скандала. И для сборной Канады, и для сборной США это решение может стать серьёзной проблемой, поскольку в обеих североамериканских командах достаточно много кандидатов из КХЛ, которые могут попасть в итоговый состав на Игры. Континентальная лига не испытывает большого желания закрывать эту дверь, КХЛ хочет, чтобы её игроки поехали в Пхёнчхан. Но если в начале декабря МОК примет негативное решение, то в дело может вступить ИИХФ, которой придётся выносить свою порцию санкций», — отметил Дрегер в эфире TSN.
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