Скабелка: «Авангард» хотел отпустить Сундстрёма, но он решил остаться с командой

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о ходе восстановления травмированных игроков омской команды и о том, планирует ли клуб новые приобретения.

«Пережогин уже тренируется, на подходе первым будет, наверное, Галимов. У него всё просто: срастутся кости, контрольный снимок, и дней через 10 будет в строю. С остальными пока сложнее.

Сложно сказать, когда ждать Сундстрёма. Он в Омске, работает, никуда не уезжал, хотя мы его пытались отпустить. Но он сказал, что игрок «Авангарда» и будет здесь, с командой. Он готовится, и, как только здоровье позволит, Сундстрём выйдет. Думаю, что это произойдёт в декабре.

Не могу прокомментировать информацию, что восстановление Пьянова идёт с опережением. Всё-таки крестообразные связки. Но если выйдет в плей-офф, это будет здорово!

Что касается усиления со стороны, то сейчас нет такого момента, что мы кого-то ведём. По позициям нам нужен центральный нападающий, плеймейкер в прямом понимании слова», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.