Кугрышев: у «Авангарда» было три дня отдыха, я зарядился на сто процентов

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Кугрышев подвёл итоги первой половины регулярного чемпионата и рассказал о работе и отдыхе команды во время перерыва на Евротур.

«Понятно, что за короткий отрезок сыграли много матчей, могли выступить лучше. Устали все по-разному, это от человека зависит. В целом могли концовку лучше провести, а так удовлетворительно. Когда накапливается усталость, на первый план выходит выполнение игрового задания. Если это получается, то даже при не лучшем физическом состоянии всё работает как единый механизм.

Мы сейчас второй день вышли на лёд, после трёх дней перерыва. Основная задача была подтянуть физические кондиции, много катались, сейчас единоборства будем отрабатывать. Эмоциональное состояние отличное, кто-то домой слетал, кто-то в Омске был. Думаю, эти три дня помогли всем ребятам. Я побывал дома в Москве, увиделся с друзьями, зарядился на сто процентов», — передаёт слова Кугрышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.