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Шалунов заменит трамированного Широкова на Кубке Карьяла

Хоккей

В связи с травмой нападающего Сергея Широкова, полученной в матче Кубка Карьяла со сборной Финляндии (2:3), тренерский штаб сборной России принял решение вызвать из олимпийской национальной команды, находящейся в настоящий момент в Германии, нападающего Максима Шалунова.

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Форвард московского ЦСКА присоединится к национальной сборной 10 ноября и сможет принять участие в следующей встрече с командой Швейцарии. Этот матч пройдёт 11 ноября, начало — в 14:30 мск.

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Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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