Шалунов заменит трамированного Широкова на Кубке Карьяла

В связи с травмой нападающего Сергея Широкова, полученной в матче Кубка Карьяла со сборной Финляндии (2:3), тренерский штаб сборной России принял решение вызвать из олимпийской национальной команды, находящейся в настоящий момент в Германии, нападающего Максима Шалунова.

Гавриков уже не идеал, а звено Андронова — локомотив. Оценки сборной России От тройки Гусев – Ткачёв – Капризов мы ждали большего.

Форвард московского ЦСКА присоединится к национальной сборной 10 ноября и сможет принять участие в следующей встрече с командой Швейцарии. Этот матч пройдёт 11 ноября, начало — в 14:30 мск.

Знарок спокоен. Что говорили наши хоккеисты после поражения от финнов Сергея Широкова увезли на обследование, а сборную России может ждать пополнение.

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