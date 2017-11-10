Уланов: «Югра» не выдержала набранный темп, недобрала очки

Тренер «Югры» Игорь Уланов высказался о текущем положении дел в команде. Югорчане занимают последнее место в Восточной конференции.

«Решение войти в тренерский штаб принял быстро — и с большой радостью. Стартовали очень неплохо. В турне по маршруту Сочи — Уфа — Казань — Нижнекамск уступили только казанцам, одержали три победы. Ребята были на эмоциональном подъёме, выложились без остатка. Но набранный темп мы не выдержали. Начали обращать внимание, в каких моментах игроки не добегают, почему им тяжело даются длинные смены, где команда проседает. Поняли, что в первом перерыве на Евротур обязаны предложить нашим хоккеистам большой объём тренировочной работы. В последние дни дали ребятам много «земли», после небольшой паузы пойдёт активная работа на льду. Есть короткое время, чтобы команду нагрузить.

Свои очки мы недобрали. Навскидку — в матчах с «Автомобилистом» и со «Спартаком», который именно во встрече с нами начал свою победную серию. В чём намерены добавить? В скорости и дерзости. В составе команды идут серьёзные перестановки, генеральный менеджер провёл серию обменов, они омолодили и мобилизовали команду, подняли уровень конкуренции. Результаты ротации чувствуем во время тренировочного процесса, всё-таки раньше некоторые ветераны где-то могли сработать на тихой волне, не подняться на цыпочки. Сейчас такой картины не видим. Назову пару-тройку матчей, которые можно было выигрывать именно за счёт большинства и меньшинства. Этим моментам уделяем особое внимание в тренировочном процессе, смотрим видео, делаем нарезки. Думаю, подтянем.

Целый ряд юниоров из «Мамонтов» уже стучится в двери «Югры». Форварды Шэн и Беляев, защитник Меляков и Юшкевич уже практически на равных конкурируют с опытными хоккеистами.

Перерыв на Евротур наступил очень вовремя. Впереди у нас половина регулярного чемпионата, сейчас много работаем и делаем всё возможное, чтобы команда поборолась за плей-офф. Добавим в физике, скорости, дерзости — эту задачу будем решать», — цитирует тренера Russia-Hockey.