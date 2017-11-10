Генменеджер сборной Канады: 80% игроков из КХЛ на ОИ — завышенные цифры

Генеральный менеджер сборной Канады Шон Бурк порассуждал на тему возможных санкций КХЛ. Лига может не отпустить своих игроков на ОИ, если сборная России не выступит под своим флагом.



«Мы пока даже не обсуждаем возможность того, что КХЛ может не отпустить игроков на Олимпиаду. У нас много работы и без того. Идёт оценка игроков, мы присматриваемся к ним. Думаю, история с КХЛ сама собой разрешится, хотя я не очень хорошо знаком с этой темой.

80% игроков сборной Канады будет из КХЛ? Это, наверное, немного завышенные цифры. Безусловно, у нас есть несколько человек из КХЛ, которые точно попадут на Олимпиаду. Но мы по-прежнему продолжаем наблюдать за игроками, и в данный момент преждевременно рассуждать о том, кто поедет или нет. У нас есть и ребята из NCAA, один из них приехал сюда, и к игрокам из CHL мы также присматриваемся. У них тоже есть шансы», — передаёт слова Бурка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.