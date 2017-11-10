Кучеров: нынешняя «Тампа» похожа на ту, что играла в финале кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг», лидирующий в гонке снайперов текущего сезона, Никита Кучеров высказался о команде образца текущего сезона. «Тампа» лидирует в НХЛ, в двух последних матчах выезда по Калифорнии игроки «молнии» забили в общей сложности 10 голов.

«Эта команда напоминает мне ту, что вышла играла в финале кубка Стэнли в сезоне-2014/15. Очень много сходства, мы играем так же быстро. Кроме того, мы действуем жёстко и при этом веселимся, получаем удовольствие от игры. На это приятно смотреть», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.