Александр Хохлачёв вызван в олимпийскую сборную России

Как стало известно «Чемпионату», нападающий московского «Спартака» Александр Хохлачёв получил вызов в олимпийскую сборную России. Команда принимает участие в Кубке Германии.

Ранее стало известно, что расположение олимпийской сборной России покинул Максим Шалунов. Форвард ЦСКА заменит Сергея Широкова в первой команде. Нападающий СКА получил травму в матче Кубка Карьяла с финнами (2:3) и не сможет продолжить выступление на турнире.

В 26 матчах нынешнего сезона на счету Хохлачёва 22 (9+13) очков при показателе полезности «+6».

Шалунов заменит трамированного Широкова на Кубке Карьяла

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