Разин: в Словакии не любят русских, КХЛ — это другая планета

Экс-главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин рассказал о своей работе консультантом в словацком «Попраде».



«Я интенсивно работал с «Попрадом» на «предсезонке», когда закладывался фундамент. Ездил с командой на предсезонные игры, участвовал в тренировочном процессе. Однако с наступлением сезона наши пути разошлись. В Словакии, в отличие от России, очень не любят иностранцев. Точнее даже не иностранцев, а русских. К канадцам и американцам они по-другому относятся.



Чемпионат Словакии похож на Высшую лигу. КХЛ по сравнению со словацкой лигой – другая планета. Начиная с массажистов, обслуживающего персонала и заканчивая тренировочным процессом. В околохоккее разница колоссальная», — сказал Разин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



Полностью интервью с Андреем Разиным читайте сегодня на «Чемпионате» в 14:00.

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