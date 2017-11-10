Прохоров: в КХЛ с форвардами СКА не играют на пределе, как это делали финны

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров поделился мнением о вчерашней игре сборной России с командой Финляндии в рамках Кубка Карьяла, в которой россияне уступили со счётом 2:3.



«Знарок сказал, что из олимпийской сборной могут вызвать двух центральных нападающих? После игры всегда есть тренерские эмоции. Конечно, проигрыш всегда сказывается на настроении. Любой человек начинает искать ошибки. Если брать по этому заявлению, то обычно тренеры кем-то довольны, а кем-то нет. Как правило, они начинают кого-то брать и смотреть. У Знарка на кон поставлена Олимпиада, и у него осталось пять игр для того, чтобы определиться, кто у него будет четвёртым центральным нападающим. Мне кажется, три центра уже есть. Это Андронов, Дацюк, если у него всё будет нормально, и Ткачёв тоже, наверное, сюда попадает. Дальше возникает вопрос по Калинину и Григоренко. На мой взгляд, Григоренко рассматривался по той простой причине, что не было Дацюка. Судя по тому, как идёт история с Шипачёвым, мы скоро его увидим, и я не удивлюсь, если он будет в СКА. В этом случае Вадим перейдёт в своё звено. Дацюк будет играть в первой тройке, во второй будет Шипачёв, в третьей – Ткачёв, а в четвёртой – Андронов. Вот вам и все центральные нападающие. А дальше уже можно набирать кого хочешь пятым, шестым и восьмым центром.



На Олимпиаде важно будет сыграть два матча. Можно посмотреть на юниорскую команду, которая всех обыграла в группе, вышла на четвертьфинал с чехами и проиграла. И тренер сказал, что мальчишкам не хватило сил. Это была самая важная игра, потому что полуфинал – это уже медали. Что нам надо сделать? Нужно выиграть два матча – четвертьфинал и полуфинал на Олимпиаде. А с кем мы там будем играть – без разницы.



Нет конкуренции. С нападающими из СКА и ЦСКА никто в КХЛ не играет в полную силу. С ними могут играть на пределе период, полтора, два, но не три периода, как это вчера делали финны. Мы не реализовывали своих моментов. Игра всей пятёрки – это концентрация на весь матч, а её вчера не хватило.



Как скажется на команде потеря Широкова? Это опытный мастер, у него есть лидерские качества, он может сыграть в обороне и в атаке. Но это крайний нападающий, а у нас на эту позицию есть замена. Не такого, конечно, уровня, но она существует. Не проявил себя ещё и Мозякин в полной мере. Но я думаю, что придёт время и Сергей ещё наберёт форму и кондиции. Правда, тут ещё имеет значение возраст. Надо понимать, как его правильно использовать. Широков выбыл на одну-две игры. Олимпиада в феврале, так что это не потеря. Есть возможность ещё кого-то посмотреть. Широков – железный кандидат на участие в Олимпийских играх», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Гавриков уже не идеал, а звено Андронова — локомотив. Оценки сборной России От тройки Гусев – Ткачёв – Капризов мы ждали большего.

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