Борющийся с раком Бойл: я бы не забил без моей семьи и ребят в «Нью-Джерси»

Борющийся с раком форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Брайан Бойл поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3 ОТ). В этом матче Бойл забил свой первый гол в сезоне и за команду из Нью-Джерси.

Борющийся с раком хоккеист «Нью-Джерси» забил свой первый гол в сезоне

«Очень много всего было в моей голове. Моя жена прошла через многое. Ей пришлось пережить значительно большее, чем мне. Я бы сегодня не играл, если бы не моя жена, семья и ребята вокруг. Я бы не забил, если бы не Брайан Гиббонс. Это феноменальный год для нас, и здорово видеть, что он играет хорошо», — цитирует Бойла официальный сайт НХЛ.

Также видео гола Бойла доступно в официальном «твиттере» НХЛ.