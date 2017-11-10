Дуайер: для «Динамо» Мн было бы идеально получить хорошего атакующего защитника

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер порассуждал, какие позиции в команде требуют усиления.

«Кое-что, конечно, хотелось бы улучшить. Если говорить о блюлайнерах… Лисовец травмирован уже полтора месяца. Не считая Граньяни, нашим защитникам не достаёт мобильности, умения играть с шайбой. Большинство игроков обороны бросают с левой руки. Заполучить хорошего атакующего защитника было бы идеально. Будь возможность, мы определённо не отказались бы от такого. Хотя не помешал бы и форвард. Заброшенные шайбы — главное в хоккее», — цитирует специалиста «Прессбол».