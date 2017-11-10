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Сергей Широков уехал на обследование в Санкт-Петербург

Хоккей

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о состоянии форварда Сергея Широкова. Хоккеист получил повреждение в матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (2:3). На замену ему из олимпийской сборной вызвали Максима Шалунова. 11 ноября российская команда сыграет со сборной Швейцарии во втором матче Кубка Карьяла.

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«Широков уехал домой, будем там обследоваться. Надеюсь, просто растяжение. Дня три-четыре однозначно уйдёт на восстановление», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей Сергей Широков Харийс Витолиньш
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