Главные тренеры СКА-1946 и «Стальных Лис» возглавят команды на Кубке вызова МХЛ

Молодёжная хоккейная лига объявила тренерские составы сборных Запада и Востока на Кубке вызова, который состоится 11 января в Астане в рамках Недели звёзд хоккея—2018. Главными тренерами стали наставники сильнейших команд по итогам двух месяцев регулярного чемпионата МХЛ сезона-2017/18.



Руководить командой Востока будет Дмитрий Стулов, возглавляющий тренерский штаб «Стальных Лис», которые на данный момент лидируют на Востоке. Помогать Дмитрию Георгиевичу будет наставник «Снежных Барсов» Сергей Старыгин.

С командой Западной конференции будет работать петербургский дуэт: Михаил Милёхин, главный тренер СКА-1946, и Сергей Орешкин, который возглавляет МХК «Динамо СПб». СКА-1946 возглавляет турнирную таблицу на Западе.