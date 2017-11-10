Каменский: матч с клубами НХЛ в России – это хорошо для популяризации хоккея

Олимпийский чемпион Валерий Каменский оценил идею проведения одного из матчей регулярного чемпионата НХЛ в России. Ранее лига уже анонсировала игры между «Колорадо Эвеланш» и «Оттавой Сенаторз» в Стокгольме. Матчи пройдут 10 и 11 ноября.



«Как бы я оценил идею проведения матча между «Тампой» и «Вашингтоном» в России? Думаю, что болельщики и зрители поприветствуют это. У нас уже были матчи с энхаэловскими командами. Считаю, что для популяризации хоккея это было бы нормально, хорошо», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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