Сборная Чехии одолела Швейцарию на Кубке Карьяла

Сборная Чехии одержала победу в матче со Швейцарией на Кубке Карьяла. Встреча, проходившая на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, завершилась со счётом 3:2.



Уже на третьей минуте игры Милан Гулаш вывел чехов вперёд, реализовав большинство, а за 14 секунд до перерыва Лукаш Радил удвоил преимущество, также воспользовавшись численным перевесом. Во второй двадцатиминутке Гаэтан Хас сократил отставание, но затем Доминик Кубалик сделал счёт 3:1, действуя в формате «пять на три».

В третьем периоде Андрес Амбюль забросил вторую шайбу в ворота Марека Мазанеца, но чехи сумели удержать победный счёт.

Чехия выиграла первый матч на турнире, ранее команда уступила Швеции. Швейцария потерпела второе поражение.