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Сборная Чехии одолела Швейцарию на Кубке Карьяла

Хоккей

Сборная Чехии одержала победу в матче со Швейцарией на Кубке Карьяла. Встреча, проходившая на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, завершилась со счётом 3:2.

Уже на третьей минуте игры Милан Гулаш вывел чехов вперёд, реализовав большинство, а за 14 секунд до перерыва Лукаш Радил удвоил преимущество, также воспользовавшись численным перевесом. Во второй двадцатиминутке Гаэтан Хас сократил отставание, но затем Доминик Кубалик сделал счёт 3:1, действуя в формате «пять на три».

В третьем периоде Андрес Амбюль забросил вторую шайбу в ворота Марека Мазанеца, но чехи сумели удержать победный счёт.

Чехия выиграла первый матч на турнире, ранее команда уступила Швеции. Швейцария потерпела второе поражение.

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Еврохоккейтур
10 ноября 2017, пятница. 16:00 МСК
Чехия
3 : 2 2:0, 1:1, 0:1
Швейцария
1:0 – Гулаш (Крейчик, Кубалик) – 02:02 (5x4), 2:0 – Радил (Клепиш, Накладал) – 19:46 (5x4), 2:1 – Хас (Праплан, Холленштайн) – 22:50 (5x5), 3:1 – Кубалик (Гулаш) – 32:52 (5x3), 3:2 – Амбюль (дю Буа, Лёффель) – 50:54 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Чехии — Хоккей Сборная Швейцарии — Хоккей
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