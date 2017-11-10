Варламов: думал, в Швеции Ландеског удивит местной кухней, но опять ели стейки

Вратарь «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов рассказал о пребывании в Стокгольме, куда команда прилетела на матчи регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», и отметил, что капитан Габриэль Ландеског не сводил команду в шведский ресторан попробовать местную кухню.

«Думал, Гейб Ландеског удивит нас хорошей шведской кухней, мы придём в какой-нибудь шведский ресторан, но так получилось, что опять ели американские стейки. В Америке едим стейки, приезжаем в Швецию – едим стейки. А так, хорошо посидели. Пообщались, посмеялись, хорошо провели время», — сказал Варламов в эфире телевидения НХЛ.

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Видео интервью Варламова можно посмотреть также на канале НХЛ в YouTube.