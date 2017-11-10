Молодёжная сборная России всухую обыграла Финляндию на Турнире четырёх наций

Молодёжная сборная России одержала сухую победу в матче со сверстниками из Финляндии на Турнире четырёх наций, который проходит в Балашихе. Встреча завершилась со счётом 2:0.



Россия U20 – Финляндия U20 – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

1:0 – Швырев (Кузнецов), 33:12.

2:0 – Кузнецов (Швырев), 47:09.



Российская команда выиграла второй матч на турнире при одном поражении. Ранее сборная в овертайме одолела Чехию (2:1) и проиграла Швеции (1:5). Финны ранее уступили чехам (2:3 ОТ) и обыграли Швецию со счётом 6:4.

Молодёжная сборная России одолела Чехию на Турнире четырёх наций