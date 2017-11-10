Команда США уступила Словакии в стартовом матче на Кубке Германии

Сборная США потерпела поражение в стартовом матче с командой Словакии на Кубке Германии. Встреча, проходившая в Аугсбурге, завершилась со счётом 1:2.



США – Словакия – 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

0:1 – Лампер (Романчик), 05:13.

0:2 – Говорка (Безух), 26:05.

1:2 – Сангвинетти (Блум, Ро), 53:31.



Кроме США и Словакии, в турнире принимают участие команда Германии и олимпийская сборная России. Матч Германия — Россия начнётся в 21:30 мск. Кубок Германии продлится до 12 ноября, каждая команда сыграет по три матча.