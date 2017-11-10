«Эдмонтон» поместил Антона Слепышева в список травмированных

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Антон Слепышев помещён в список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба. Кроме того, из АХЛ вызван форвард Ессе Пульюярви.



23-летний Слепышев в этом регулярном чемпионате провёл 10 матчей, и в последней игре с «Нью-Джерси Дэвилз», которая состоялась в ночь с 9 на 10 ноября, забил первый в сезоне гол и провёл на площадке 10 минут 27 секунд. Слепышев проводит третий год в системе «Эдмонтона», в НХЛ на его счету 13 (5+8) баллов за результативность в 62 встречах.

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