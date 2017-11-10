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Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Германией

Хоккей

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч Кубка Германии с командой Германии. Встреча пройдёт в Аугсбурге, начало запланировано на 21:30 мск.

Кошечкин (Ерёменко);
Яковлев – Яруллин, Шумаков – Каблуков – Кетов;
Науменков – Ожиганов, Фёдоров – Тихонов – Карпов;
Рафиков – Коледов, Кагарлицкий – Прохоркин – Михеев;
Блажиевский – Василевский, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Основин.

Турнир, в котором также участвуют команды США и Словакии, продлится до 12 ноября. В стартовом матче словаки переиграли сборную США со счётом 2:1.

11 ноября команда Олега Браташа встретится со сборной США, а в последний игровой день — со словаками.

Браташ: ворота в матче с командой Германии будет защищать Кошечкин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Олимпийская сборная России - хоккей Сборная Германии — Хоккей
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