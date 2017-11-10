Стал известен состав олимпийской сборной России на матч с Германией

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом на матч Кубка Германии с командой Германии. Встреча пройдёт в Аугсбурге, начало запланировано на 21:30 мск.



Кошечкин (Ерёменко);

Яковлев – Яруллин, Шумаков – Каблуков – Кетов;

Науменков – Ожиганов, Фёдоров – Тихонов – Карпов;

Рафиков – Коледов, Кагарлицкий – Прохоркин – Михеев;

Блажиевский – Василевский, Кузьменко – Светлаков – Окулов, Основин.



Турнир, в котором также участвуют команды США и Словакии, продлится до 12 ноября. В стартовом матче словаки переиграли сборную США со счётом 2:1.

11 ноября команда Олега Браташа встретится со сборной США, а в последний игровой день — со словаками.