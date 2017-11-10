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Маккензи: США, Канада могут попросить ИИХФ заставить КХЛ отпустить игроков на ОИ

Хоккей

Инсайдер TSN Боб Маккензи прокомментировал слова президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, который заявил, что лига может не прерывать чемпионат, если сборную России не допустят до Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

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«Не хочу сказать, что это пустая угроза, но вот что я думаю. Очевидно, что у МОК и России сейчас не очень клеятся отношения из-за случаев употребления допинга в прошлом. Сейчас говорят о том, что сборной России, возможно, запретят выступать под своим флагом. КХЛ тоже вмешалась, заявив, что если россиянам запретят ехать, то они не будут делать перерыв на Олимпиаду, и тогда все американцы, канадцы, шведы, финны и чехи и хоккеисты из других стран тоже не смогут поехать на Игры.

Что ж, не так быстро, КХЛ. ФХР – часть ИИХФ. ИИХФ выдаёт разрешение национальным федерациям выступать на Олимпиаде. Если бы я был в федерации хоккея США или Канады, и мне нужны были игроки из КХЛ, я бы просто обратился к ИИХФ, чтобы она заставила КХЛ их отпустить. Они находятся в утверждённых ИИХФ международных трансферах. ИИХФ утвердила и поддерживает участие в Олимпиаде. Так что КХЛ не может препятствовать иностранным игрокам в поездке на Олимпиаду. Думаю, угроза санкций ИИХФ по отношению к ФХР и КХЛ будет настолько масштабной, что маловероятно, что КХЛ сможет осуществить свой запрет», — сказал Маккензи в эфире TSN.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: TSN Сообщить об ошибке
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Боб Маккензи ОИ-2018 КХЛ
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