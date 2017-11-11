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«Колорадо» проиграл «Оттаве» в овертайме, Якупов забил пятый гол в сезоне

Хоккей

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

Первую шайбу в этой встрече забросил нападающий хозяев Наиль Якупов, и для россиянина это пятый гол в сезоне. Затем гости дважды выходили вперёд, однако подопечные Джареда Беднара смогли перевести игру в овертайм, в котором решающий бросок нанёс нападающий «Оттавы» Марк Стоун. Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 28 из 32 бросков.

Видео гола Якупова можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Оттава Сенаторз Наиль Якупов Семён Варламов
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