«Колорадо» проиграл «Оттаве» в овертайме, Якупов забил пятый гол в сезоне

«Оттава Сенаторз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.



Первую шайбу в этой встрече забросил нападающий хозяев Наиль Якупов, и для россиянина это пятый гол в сезоне. Затем гости дважды выходили вперёд, однако подопечные Джареда Беднара смогли перевести игру в овертайм, в котором решающий бросок нанёс нападающий «Оттавы» Марк Стоун. Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 28 из 32 бросков.

Видео гола Якупова можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.