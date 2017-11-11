100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Радулов продлил свою серию с очками до семи матчей

Хоккей

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». На 15-й минуте встречи россиянин ассистировал Джемелу Смиту, который сделал счёт 2:0 в пользу «Старз». Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Далласа».

Видео гола Смита с передачи Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Таким образом, Радулов продлил свою серию с очками до семи матчей. Всего на счету российского нападающего 14 (5+9) очков в 16 матчах сезона.

Не звёздный час. 6 русских, поступки которых обсуждала вся НХЛ
И не только НХЛ. Шипачёв теперь в этой компании.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Нью-Йорк Айлендерс Александр Радулов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент