Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс». На 15-й минуте встречи россиянин ассистировал Джемелу Смиту, который сделал счёт 2:0 в пользу «Старз». Первый период завершился со счётом 3:0 в пользу «Далласа».

Видео гола Смита с передачи Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Таким образом, Радулов продлил свою серию с очками до семи матчей. Всего на счету российского нападающего 14 (5+9) очков в 16 матчах сезона.