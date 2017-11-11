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Гол Марло в ОТ принёс «Торонто» победу над «Бостоном», Зайцев набрал 1 очко

Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Торонто» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк (40-я и 60-я минуты). У «Бостона» голы забили Патрис Бержерон (36) и Давид Пастрняк (55). Победу «Мэйпл Лифс» принёс точный бросок Патрика Марло на второй минуте овертайма.

Голкипер «Бостона» Антон Худобин сделал 30 сейвов. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3 : 2 0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бержерон (Маршан, Круг) – 35:38 (5x5), 1:1 – ван Римсдайк (Кадри, Райлли) – 39:44 (5x4), 1:2 – Пастрняк (Шварц, Бьорк) – 54:30 (5x4), 2:2 – ван Римсдайк (Марнер, Зайцев) – 59:00 (6x5), 3:2 – Марло (Гардинер, Марнер) – 61:07 (3x3)

Видео гола Марло можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс Антон Худобин Никита Зайцев Патрик Марло
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