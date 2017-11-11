Гол Марло в ОТ принёс «Торонто» победу над «Бостоном», Зайцев набрал 1 очко

«Торонто Мэйпл Лифс» вырвал победу у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто и завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Торонто» дублем отметился Джеймс ван Римсдайк (40-я и 60-я минуты). У «Бостона» голы забили Патрис Бержерон (36) и Давид Пастрняк (55). Победу «Мэйпл Лифс» принёс точный бросок Патрика Марло на второй минуте овертайма.

Голкипер «Бостона» Антон Худобин сделал 30 сейвов. Защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей.

Видео гола Марло можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».