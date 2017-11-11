«Вашингтон» — «Питтсбург»: Орлов забил в свои ворота

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1.



Единственный гол «пингвинов» был записан на счёт Фила Кессела. Во втором периоде при счёте 0:1 Евгений Малкин отпасовал на Брайана Раста, а тот на Кессела, который сделал поперечную передачу на пустой угол Малкину, но на пятачке шайбу перехватил Дмитрий Орлов, и от его клюшки она залетела в собственные ворота. Малкин получил очко за голевую передачу.



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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург», Овечкин, Кузнецов и Малкин набрали по 1 очку