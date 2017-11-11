«Вашингтон» — «Питтсбург»: Ривз выиграл бой у О'Брайена за три удара

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Райан Ривз в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» подрался с форвардом соперника Лиамом О'Брайеном. Игроки сцепились во время атаки «столичных» в зоне «пингвинов». Драка вышла недолгой — Ривз уложил О'Брайена на лёд за три удара. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафа.

Видео драки можно посмотреть на канале hockeyfights в YouTube.

Матч между «Питтсбургом» и «Вашингтоном» завершился со счётом 4:1 в пользу «Кэпиталз». Ривз и О'Брайен результативными действиями в этой встрече не отметились.