Передача Радулова и «сухарь» Бишопа помогли «Далласу» разгромить «Айлендерс»

«Даллас Старз» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голы в этом матче забили Дэн Хэмьюс (2-я минута), Джемел Смит (15), Эса Линделль (17), Маттиас Янмарк (27) и Джейсон Спецца (37). Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей. Голкипер «Далласа» Бен Бишоп отразил все 14 бросков по своим воротам, оформив «сухарь», который стал для него 20-м в карьере.

Видео гола Смита с передачи Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».