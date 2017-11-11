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Передача Радулова и «сухарь» Бишопа помогли «Далласу» разгромить «Айлендерс»

Хоккей

«Даллас Старз» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Голы в этом матче забили Дэн Хэмьюс (2-я минута), Джемел Смит (15), Эса Линделль (17), Маттиас Янмарк (27) и Джейсон Спецца (37). Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей. Голкипер «Далласа» Бен Бишоп отразил все 14 бросков по своим воротам, оформив «сухарь», который стал для него 20-м в карьере.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2017, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
5 : 0 3:0, 2:0, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Клингберг (Бенн, Сегин) – 01:32 (4x4), 2:0 – Смит (А. Радулов, Клингберг) – 14:58 (5x5), 3:0 – Линделль (Клингберг, Ганзал) – 16:58 (5x5), 4:0 – Янмарк – 26:54 (4x5), 5:0 – Спецца (Линделль, Хэмьюс) – 36:00 (5x4)

Видео гола Смита с передачи Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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Есть показатель, по которому Радулов лидирует среди всех форвардов «Далласа» и российских нападающих в НХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Нью-Йорк Айлендерс Александр Радулов Бен Бишоп
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