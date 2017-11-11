Кросби вышел на второе место по худшему показателю полезности в сезоне

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби заработал «-2» в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и вышел на второе место по худшему показателю полезности в этом сезоне, в 18 матчах у него – «-14». Кроме того, безголевая серия Кросби длится уже 10 игр.



Худший показатель во всей лиге у его партнёра по команде защитника Криса Летанга – «-16», в матче с «Вашингтоном» он заработал «-1». Кросби в 18 матчах набрал 13 (5+8) очков, Летанг – 11 (1+10).

«Питтсбург» занимает второе место в дивизионе «Метрополитан», в 18 матчах набрав 20 очков.

Видео гола Чандлера Стивенсона, когда Кросби находился на льду, можно посмотреть также в «твиттере» «Вашингтон Кэпиталз».