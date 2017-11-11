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Луонго вышел на четвёртое место в истории НХЛ по количеству побед

Хоккей

Вратарь «Флориды Пантерз» Роберто Луонго вышел на чистое четвёртое место в истории НХЛ по количеству побед.

После победы в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:1) он обошёл по этому показателю Кёртиса Джозефа, выиграв свой 455-й матч.

Третье место занимает Эд Бельфор (484), второе – Патрик Руа (551), первое – Мартин Бродо (691).

38-летний Луонго проводит 18-й сезон в карьере. Отметки в 455 побед он достиг за 973 матча при проценте отражённых бросков 91,9 и коэффициенте надёжности 2,5.

Таблицу можно посмотреть также в «твиттере» NHL Public Relations.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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