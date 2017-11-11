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Марло забил свой 101-й победный гол и догнал Игинлу, до Ягра — 34 шайбы

Хоккей

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло забросил победную шайбу во встрече с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).

38-летний канадский форвард забил свой 101-й победный гол в НХЛ и догнал Джерома Игинлу. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр («Калгари Флэймз») – 135 победных голов. В число лучших по этому показателю также входят Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Теэму Селянне, Бретт Халл (оба – 110) и Брендан Шэнахэн (109).

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Торонто»

Гол Марло в ОТ принёс «Торонто» победу над «Бостоном», Зайцев набрал 1 очко
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Патрик Марло
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