Марло забил свой 101-й победный гол и догнал Игинлу, до Ягра — 34 шайбы

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло забросил победную шайбу во встрече с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).



38-летний канадский форвард забил свой 101-й победный гол в НХЛ и догнал Джерома Игинлу. Лидирует по этому показателю Яромир Ягр («Калгари Флэймз») – 135 победных голов. В число лучших по этому показателю также входят Горди Хоу (121), Фил Эспозито (118), Теэму Селянне, Бретт Халл (оба – 110) и Брендан Шэнахэн (109).

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Торонто»