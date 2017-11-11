Гэри Беттмэн не исключил проведение матчей НХЛ в России

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн высказался о возможности проведения нескольких матчей регулярного чемпионата лиги в России, по примеру игр «Оттавы» и «Колорадо», которые проходят в Стокгольме.



«Мы безмерно уважаем российский хоккей. Со временем, безусловно, есть вероятность, что мы будем шире присутствовать на этом рынке. Но для проведения наших мероприятий необходимо сотрудничество и определённая инфраструктура. Мы очень уважаем существующие европейские лиги, в том числе российскую. В наших планах нет задачи конкурировать с ней, наша цель — сотрудничество с целью развития игры. Возможно, в определённое время при определённых обстоятельствах мы сможем проводить больше мероприятий в разных странах», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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