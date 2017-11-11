Как завершится матч Швейцария – Россия на Кубке Карьяла

На «Чемпионате» стартовал опрос «Как завершится матч Швейцария – Россия?». Предлагаются следующие варианты ответа:

Гавриков уже не идеал, а звено Андронова — локомотив. Оценки сборной России От тройки Гусев – Ткачёв – Капризов мы ждали большего.

— победой Швейцарии;

— победой России с разницей в одну-две шайбы;

— победой России с разницей в три и более шайб.



Встреча Швейцария — Россия начнётся в 14:30 мск. В первом матче Кубка Карьяла российская команда проиграла Финляндии со счётом 2:3. Швейцарцы ранее уступили команде Чехии со счётом 2:3 и сборной Канады (2:3).

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Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.