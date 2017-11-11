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Как завершится матч Швейцария – Россия на Кубке Карьяла

Хоккей

На «Чемпионате» стартовал опрос «Как завершится матч Швейцария – Россия?». Предлагаются следующие варианты ответа:

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— победой Швейцарии;
— победой России с разницей в одну-две шайбы;
— победой России с разницей в три и более шайб.

Встреча Швейцария — Россия начнётся в 14:30 мск. В первом матче Кубка Карьяла российская команда проиграла Финляндии со счётом 2:3. Швейцарцы ранее уступили команде Чехии со счётом 2:3 и сборной Канады (2:3).

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Принять участие в опросе можно также в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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