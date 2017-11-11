Духачек: канадские игроки могут предпочесть Олимпиаду КХЛ, выбрать путь Овечкина

Известный североамериканский обозреватель Эрик Духачек прокомментировал вероятный запрет игрокам КХЛ на участие в Играх-2018, который может последовать, если МОК из-за допингового скандала отстранит сборную России от Олимпиады в Пхёнчхане.



.«Если угроза КХЛ – не пустые слова, то это может заставить федерацию хоккея Канады искать игроков для сборной в Швейцарии, Германии и Швеции. Это тяжёлая ирония судьбы. В течение многих лет российские хоккейные круги приветствовали Александра Овечкина, когда он в очередной раз заявлял, что будет играть на Олимпиаде даже в ущерб сезону в НХЛ. Теперь, как ни странно, существует сценарий, когда всё произойдёт наоборот.Что, если канадский хоккеист, выступающий в КХЛ на однолетнем контракте, и не уверенный, что ему стоит возвращаться потом в Россию, столкнётся с таким же выбором: играть за Канаду на ОИ-2018, или последние месяц сезона отыграть за клуб? Многие канадцы хорошо живут в КХЛ, и тем, кому нужны деньги, вероятно, останутся в клубах. Но вполне могут быть и хоккеисты, которые выберут путь Овечкина, отвернутся от лиги и предпочтут сыграть на Олимпиаде. Решение КХЛ поменять своё расписание по ходу сезона выглядит нелогичным и нелепым, но это не значит, что оно не может быть воплощено в жизнь», — отметил Духачек в своей колонке в издании The Athletic.



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