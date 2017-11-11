Филатов — о пятом месте юниоров на кубке вызова: есть реваншистские настроения

Главный тренер юниорской сборной России U17 Владимир Филатов подвёл итоги Мирового кубка вызова, где его подопечные завоевали пятое место.



«Я благодарен ребятам. Пять из шести игр с серьёзными соперниками мы выиграли. В важной игре вчера уступили чехам, но таков формат турнира. Жаль, что не удалось побороться за кубок. Будем делать выводы и стремиться быть лучшей командой.



Не всем ребятам удалось проявить себя по ходу группового этапа, от некоторых игроков мы ждали большего. Но не было равнодушных — если у кого-то не шла игра, они старались приносить пользу, делая черновую работу. Это хороший показатель.



Естественно, я уже думаю о следующем турнире, который пройдёт в декабре в Великом Новгороде. У нас есть реваншистские настроения, хочется вернуться на победную волну», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

Юниоры России выиграли у Финляндии в матче за 5-е место Мирового кубка вызова