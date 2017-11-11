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Определены три лучших игрока прошедшего дня в НХЛ

Хоккей

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Третьей звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль во встрече с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).

Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, записавший на свой счёт дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).

Первая звезда – нападающий «Оттавы Сенаторз» Марк Стоун, сделавший дубль в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), которая проходила в Стокгольме.

События дня НХЛ. Орлов забил в свои ворота, но у Кросби всё равно уже "-14"
А Дадонов и Барков «зажигали» за «Флориду».
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Каролина Харрикейнз Оттава Сенаторз Торонто Мэйпл Лифс
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