Определены три лучших игрока прошедшего дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Третьей звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль во встрече с «Бостон Брюинз» (3:2 ОТ).
Второй звездой стал форвард «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал, записавший на свой счёт дубль в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:1).
Первая звезда – нападающий «Оттавы Сенаторз» Марк Стоун, сделавший дубль в игре с «Колорадо Эвеланш» (4:3 ОТ), которая проходила в Стокгольме.
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