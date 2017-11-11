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Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 1+1 Дадонова и серия Радулова

Хоккей

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняло участие 15 российских хоккеистов. Форвард «Далласа» Александр Радулов продлил результативную серию до семи матчей, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов набрал 1+1.

Голкиперы: Сергей Бобровский («Коламбус»): отразил 26 бросков из 28 или 92,9%, проиграл со счётом 1:3. Антон Худобин («Бостон») — отразил 30 из 33 бросков или 90,9%, команда проиграла со счётом 2:3 ОТ. Семён Варламов («Колорадо») — отразил 28 из 32 бросков или 87,5%, команда проиграла со счётом 0:3 ОТ.

ИгрокКлубОчкиШтрафБроскиВремя на льду"+\"ВбрасыванияХитыБлоки
Якупов

Дадонов

Малкин

Овечкин

Кузнецов

Панарин

Радулов

Орлов

Антипин

Зайцев

Задоров

Куликов		«Колорадо»

«Флорида»

«Питтсбург»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Коламбус»

«Даллас»

«Вашингтон»

«Баффало»

«Торонто»

«Колорадо»

«Виннипег»		1+0

1+1

0+1

0+1

0+1

0

0+1

0

0+1

0+1

0

0+1		0

0

2

0

0

0

4

2

0

0

0

0		2

5

3

2

2

1

0

2

0

1

1

0		12.29

19.17

17.25

21.38

23.01

18.08

15.36

24.12

14.06

21.28

13.05

18.06		+1

+2

+1

0

0

-1

+1

-1

0

+1

-1

+1		-

-

6 из 16

-

5 из 13

-

-

-

-

-

-

-		1

0

2

2

3

0

0

2

0

2

0

2		0

0

1

3

1

0

0

1

2

3

1

3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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