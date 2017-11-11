Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 1+1 Дадонова и серия Радулова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняло участие 15 российских хоккеистов. Форвард «Далласа» Александр Радулов продлил результативную серию до семи матчей, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов набрал 1+1.



Голкиперы: Сергей Бобровский («Коламбус»): отразил 26 бросков из 28 или 92,9%, проиграл со счётом 1:3. Антон Худобин («Бостон») — отразил 30 из 33 бросков или 90,9%, команда проиграла со счётом 2:3 ОТ. Семён Варламов («Колорадо») — отразил 28 из 32 бросков или 87,5%, команда проиграла со счётом 0:3 ОТ.

Игрок Клуб Очки Штраф Броски Время на льду "+\" Вбрасывания Хиты Блоки Якупов



Дадонов



Малкин



Овечкин



Кузнецов



Панарин



Радулов



Орлов



Антипин



Зайцев



Задоров



Куликов «Колорадо»



«Флорида»



«Питтсбург»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Коламбус»



«Даллас»



«Вашингтон»



«Баффало»



«Торонто»



«Колорадо»



«Виннипег» 1+0



1+1



0+1



0+1



0+1



0



0+1



0



0+1



0+1



0



0+1 0



0



2



0



0



0



4



2



0



0



0



0 2



5



3



2



2



1



0



2



0



1



1



0 12.29



19.17



17.25



21.38



23.01



18.08



15.36



24.12



14.06



21.28



13.05



18.06 +1



+2



+1



0



0



-1



+1



-1



0



+1



-1



+1 -



-



6 из 16



-



5 из 13



-



-



-



-



-



-



- 1



0



2



2



3



0



0



2



0



2



0



2 0



0



1



3



1



0



0



1



2



3



1



3