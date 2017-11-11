Итоги игрового дня в НХЛ для россиян: 1+1 Дадонова и серия Радулова

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором приняло участие 15 российских хоккеистов. Форвард «Далласа» Александр Радулов продлил результативную серию до семи матчей, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов набрал 1+1.
Голкиперы: Сергей Бобровский («Коламбус»): отразил 26 бросков из 28 или 92,9%, проиграл со счётом 1:3. Антон Худобин («Бостон») — отразил 30 из 33 бросков или 90,9%, команда проиграла со счётом 2:3 ОТ. Семён Варламов («Колорадо») — отразил 28 из 32 бросков или 87,5%, команда проиграла со счётом 0:3 ОТ.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|Время на льду
|"+\"
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Якупов
Дадонов
Малкин
Овечкин
Кузнецов
Панарин
Радулов
Орлов
Антипин
Зайцев
Задоров
Куликов
|«Колорадо»
«Флорида»
«Питтсбург»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Коламбус»
«Даллас»
«Вашингтон»
«Баффало»
«Торонто»
«Колорадо»
«Виннипег»
|1+0
1+1
0+1
0+1
0+1
0
0+1
0
0+1
0+1
0
0+1
|0
0
2
0
0
0
4
2
0
0
0
0
|2
5
3
2
2
1
0
2
0
1
1
0
|12.29
19.17
17.25
21.38
23.01
18.08
15.36
24.12
14.06
21.28
13.05
18.06
|+1
+2
+1
0
0
-1
+1
-1
0
+1
-1
+1
|-
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6 из 16
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5 из 13
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|1
0
2
2
3
0
0
2
0
2
0
2
|0
0
1
3
1
0
0
1
2
3
1
3