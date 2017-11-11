Брынцев: после драки с Рыспаевым партнёры предлагают сменить специализацию

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Александр Брынцев поделился впечатлениями об игре в паре с Дмитрием Огурцовым.



«Огурцов — отличный напарник, всегда подстрахует в обороне, поможет нашим нападающим и в атаке. Играет в современный, мобильный хоккей. Я — под два метра ростом, Огурцов — за два, оба весом в центнер. Наверное, у нас самая габаритная пара защитников в истории КХЛ. Это, конечно, здорово, но для нас куда важнее лидировать не в физических данных, а в надёжности. Здесь нам есть, куда прибавлять.



Вспоминаю ли драку с Рыспаевым? Я — нет, но некоторые партнёры, в очередной раз увидев ролик в Интернете, начинают шутить: мол, надо бы тебе сменить специализацию», — цитирует игрока Russia-Hockey.ru.

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