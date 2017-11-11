Макфи: в АХЛ нет ничего постыдного, но Шипачёв не для этого подписывал контракт

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи поделился мнением о причинах отъезда из НХЛ нападающего Вадима Шипачёва.



«В том, чтобы играть в АХЛ, нет ничего постыдного. 75 процентов игроков НХЛ проходили через это. Ему надо было играть, и мы хотели, чтобы он играл в Чикаго и получил время и возможность поработать над собой. Но он не хотел этого делать. Всё ок. Он не для этого подписывал контракт, и это не конец света», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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