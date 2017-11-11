Нападающий Вадим Шипачёв вернулся в СКА

Нападающий Вадим Шипачёв вернулся в хоккейный клуб СКА, где выиграл два Кубка Гагарина, информирует официальный «твиттер» клуба из Санкт-Петербурга. Подробности нового контракта пока неизвестны.



30-летний Шипачёв весной 2017 года подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн. Перед началом сезона он был формально отправлен в АХЛ. В НХЛ сыграл три матча и забил один гол, после чего его повторно отправили в фарм-клуб. Он прибыл в расположение «Чикаго Вулвз» и провёл несколько тренировок, однако затем без разрешения руководства уехал к семье в Лас-Вегас. «Рыцари» дисквалифицировали Шипачёва, а его агент стал искать варианты обмена, но игрок решил вернуться в Россию.



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