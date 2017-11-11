Шипачёв: в «Вегасе» мне в лицо говорили одно, а на деле было всё по-другому

Нападающий Вадим Шипачёв прокомментировал своё возвращение в петербургский СКА.



«Конечно, я рад. Это лучший вариант для меня. Следил за игрой СКА – видно, что команда изменилась, но система, которая здесь выстроена, позволяет продолжать здорово выступать. Тем более заиграли молодые игроки – Мальцев, Алтыбармакян, на подходе и другие. Во всех лигах петербургские команды на вершине таблицы – это отличный результат. Обещания, которые давали в НХЛ, не выполнялись, но что ни делается – всё к лучшему. Моим путём в последние годы прошли несколько ребят, которые сейчас играют в СКА – наверное, это правильная стратегия. Сейчас я понимаю, что любой российский игрок должен 10 раз всё взвесить перед отъездом, потому что реальность за океаном далека от того, как её описывают клубы и агенты.



Что случилось в „Вегасе“? Проблем с тренировками не было, мне говорили, что на меня рассчитывают. Прямо перед сезоном меня вдруг вызывает генеральный менеджер и говорит, что им нужно отправить человека в АХЛ, а никого другого нельзя. Мол, помоги нам, нужно пару дней, чтобы обменять защитников, а потом дебютируешь. А в день игры мне звонят и говорят, что не успели всё сделать, и надо всё-таки сыграть в АХЛ. То есть, в лицо мне говорят одно, а когда дело доходит до хоккея — другое. Моя первая игра? Мы выиграли, но главный тренер сказал, что играть я буду пока не очень много. Говорили, что всё нормально, но ставили в четвёртое звено. Мне не нужно было большинство, я просто хотел играть в каждом матче», — рассказал Шипачёв официальному сайту СКА.

Нападающий Вадим Шипачёв вернулся в СКА