Дэйли — о создании клуба НХЛ в Европе: для этого нужна обширная инфраструктура

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, будет ли Национальная хоккейная лига создавать клуб в Европе. Напомним, сейчас Национальная хоккейная лига проводит несколько матчей регулярного чемпионата в Стокгольме, а в следующем сезоне планирует продолжить подобную практику.



«Пока нельзя говорить, что в ближайшей перспективе мы будем рассматривать создании клуба в Европе. Для этого нужна обширная инфраструктура. Но в то же время мероприятия в Европе помогают этому процессу», — приводит слова функционера официальный сайт лиги.

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